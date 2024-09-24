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Ипотечный стандарт запустят в России

Источник:
«Интерфакс»
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Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков начнет действовать в России с 1 января 2025 года. Он станет обязательным для банков и будет распространяться на договоры, заключенные после этой даты, сообщается на сайте ЦБ.

Основная цель стандарта — минимизировать распространение высокорисковых ипотечных схем и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках, уточнил регулятор.

С принятием стандарта в России станет запрещено направлять выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где средства не застрахованы. В составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму кешбэка, который вернется покупателю.

Банк не вправе будет получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены недвижимости. В документе также описано, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику до заключения договора.

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Экономика #Квадраты #Законы
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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая

GammiPluh

землю, предприятия, бизнесы, ну и да - тарасиков в первую очередь, о чем прямо говорит

corrector

Свинья, дорвавшаяся до корыта, не думает о бойне