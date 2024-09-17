Мэр Усть-Илимска получил на инаугурации кнут и пряник

Мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову на инаугурации подарили кнут и пряник, а также Конституцию. Он сравнил их с «методами к руководству».

Депутаты Заксобрания Иркутской области Артем Лобков и Виталий Перетолчин на инаугурации Симонова, которая прошла 14 сентября, подарили ему кнут и пряник, на это первым обратил внимание телеграм-канал «Иркутск политический».

Парламентарии в шутку назвали их «атрибутами власти». К подарку также прилагалась Конституция России.

«Просто обычный нестандартный подарок. Это же методы к руководству: кого-то кнутом воспитывать, кому-то пряник дать, а кому-то и про Конституцию напомнить. То есть все должно быть в рамках Конституции — и пряники, и кнуты. Не нарушая при этом Конституцию», — прокомментировал Симонов RTVI.

Явка на выборах мэра Усть-Илимска 8 сентября составила 21%. Единоросс Симонов получил 67,31% голосов избирателей.