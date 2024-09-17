НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мэр Усть-Илимска получил на инаугурации кнут и пряник

Источник:
Sibnet.ru
216 0

Мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову на инаугурации подарили кнут и пряник, а также Конституцию. Он сравнил их с «методами к руководству».

Депутаты Заксобрания Иркутской области Артем Лобков и Виталий Перетолчин на инаугурации Симонова, которая прошла 14 сентября, подарили ему кнут и пряник, на это первым обратил внимание телеграм-канал «Иркутск политический».

Парламентарии в шутку назвали их «атрибутами власти». К подарку также прилагалась Конституция России.

«Просто обычный нестандартный подарок. Это же методы к руководству: кого-то кнутом воспитывать, кому-то пряник дать, а кому-то и про Конституцию напомнить. То есть все должно быть в рамках Конституции — и пряники, и кнуты. Не нарушая при этом Конституцию», — прокомментировал Симонов RTVI.

Явка на выборах мэра Усть-Илимска 8 сентября составила 21%. Единоросс Симонов получил 67,31% голосов избирателей.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Депутат Госдумы рассказал о «непотребном состоянии» дорог в Забайкалье
Службу по контракту в Курске прорекламировали баннером с бойцом ВСУ
Действующие главы регионов победили на выборах в Сибири
Хакасия взяла пример с Алтая в вопросе языка на дорожных указателях
смотреть все
Политика #Местная власть #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Путин заявил о возможности прямого военного конфликта с НАТО
Пентагон смоделирует последствия ядерной бомбардировки России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

physx

Осторожно двери закрываются, следующая остановка, палата номер 6, так что не прошляпь свою остановку🤡

mosquito__2010

по закомплексованным кастрюлям с жестким комплексом западного карго культа давно пора отдельную ветвь...