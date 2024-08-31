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Житель Алтая похитил девятилетнего мальчика

Источник:
Sibnet.ru
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Суд на Алтае вынес приговор мужчине, который похитил ребенка, предложив ему поискать потерянный телефон, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Из материалов дела следует, что житель Чемальского района встретил в селе Дубровка Майминского района девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенок был знаком с 30-летним мужчиной, поэтому согласился поехать с ним на попутном транспорте в поселок Куташ.

Взрослый рассказал, что там находился потерянный им мобильный телефон, который он затем пообещал подарить мальчику. Когда школьник не вернулся домой, родители начали его искать и обратились в правоохранительные органы.

На следующий день пропавшего нашли в лесу в окрестностях поселка Куташ, куда его вывез злоумышленник. Мужчину задержали, а затем взяли под стражу по обвинению в похищении несовершеннолетнего.

Похититель не признал вину, однако приговором суда его лишили свободы на шесть лет. Также с мужчины взыскали 100 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Наказание он будет отбывать в колонии строго режима.

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ЧП #Криминал #Республика Алтай
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Топ комментариев

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились