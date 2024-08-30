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Создатель алтайской газеты «Листок» осужден за военные фейки

Источник:
Sibnet.ru
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Учредитель газеты «Листок» Сергей Михайлов
Фото: © СУ СК РФ по Республике Алтай

Суд Республики Алтай приговорил учредителя газеты «Листок» Сергея Михайлова к восьми годам лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ, сообщило СУ СК РФ по региону.

Журналист находится в СИЗО с апреля 2022 года. Его обвиняли в том, что с его ведома «Листок» и телеграм-канал издания якобы выпускали материалы, в них «под видом достоверных содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения СВО».

Прокуратура требовала 9 лет. Суд также установил Михайлову четырехлетний запрета на журналистскую и издательскую деятельность и администрирование интернет-ресурсов.

Михайлов не признал вину. Он будет обжаловать приговор.

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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

pepelmetal

Значит нужно вооружать врагов европы