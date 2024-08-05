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Священник и Поклонская поспорили о женщинах во власти

Источник:
Sibnet.ru
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Протоиерей Андрей Ткачёв
Фото: © YouTube

Настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Андрей Ткачев задался вопросом, зачем женщинам власть, когда они должны быть «домоседками», а не требовать равных прав с мужчинами. С ним в дискуссию вступила советник генпрокурора России, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ткачев в проповеди, которую он опубликовал на YouTube-канале, заявил, что женщина «всю жизнь была домоседка, домохозяйка», источником «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то».

Например, по его мнению, она «должна быть домашним доктором», знать, как, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала», прокормить семью из пяти человек и как перешить вещь. Однако в XIX веке женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, а потом «во власть захотели лезть зачем-то».

«Зачем женщине власть? <…> Что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо? Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки. <…> Если тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем?» — порассуждал священнослужитель.

Поклонская в телеграм-канале назвала рассуждения Ткачева ханжеством. Они оскорбительны для всех женщин, которые в России «имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности», подчеркнула она.

Мужчины в свою очередь, по ее словам, «не должны терять своего природного качества быть достойными и благородными защитниками» и не должны «доводить до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах», пока те «проповедуют средневековые ценности или делят «власть».

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Жизнь #Религия #Россия
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