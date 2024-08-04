Федеральную автотрассу «Байкал» перекрыли в Бурятии

Движение автотранспорта перекрыто на участках федеральной автодороги автодороге Р-258 «Байкал» в Бурятии, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Временно перекрыто движение на 550-м и 589-м километрах автодороги по причине перелива дамбы и резкого подъема уровня рек в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах Бурятии, уточнили в региональном Минтрансе.

«В результате обильных осадков и подъема уровня воды подмыты участки федеральной дороги Улан-Удэ — Чита. На 589 километре полностью размыт участок дороги. Подъезды к трем мостам рек Тугнуй, Сухара и Хонхолойка подмыты», — написал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, движение остановлено ориентировочно на сутки, «но есть вероятность, что больше времени займет восстановительная работа». «Альтернативный объезд — это региональная дорога Улан-Удэ — Романовка – Чита», — пояснил Цыденов.

В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, где под воздействие паводка попали Заиграевский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы.