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Федеральную автотрассу «Байкал» перекрыли в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Движение автотранспорта перекрыто на участках федеральной автодороги автодороге Р-258 «Байкал» в Бурятии, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Временно перекрыто движение на 550-м и 589-м километрах автодороги по причине перелива дамбы и резкого подъема уровня рек в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах Бурятии, уточнили в региональном Минтрансе.

«В результате обильных осадков и подъема уровня воды подмыты участки федеральной дороги Улан-Удэ — Чита. На 589 километре полностью размыт участок дороги. Подъезды к трем мостам рек Тугнуй, Сухара и Хонхолойка подмыты», — написал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, движение остановлено ориентировочно на сутки, «но есть вероятность, что больше времени займет восстановительная работа». «Альтернативный объезд — это региональная дорога Улан-Удэ — Романовка – Чита», — пояснил Цыденов.

В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, где под воздействие паводка попали Заиграевский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы.

 

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Топ комментариев

mosquito__2010

Жить постоянно в реальности гипотетической опасно для здоровья как ментального так и как следствие физического....

Alex B 69

Усы конечно мастер трагикомизма, но так я ещё не смеялся.. 🙂

Alhazred

Вся твоя жизнь -фарс.Смирись с этим уже лишенец. )))

Asd10

Ну вот ты сам на вопрос и ответил. Путину ещё до выборов шесть лет. Ты истинный свидомый. Мрийкой богатеешь.