Оценены запасы угля в Кузбассе

Запасы угля в Кемеровской области оцениваются в 300 миллиардов тонн, заявил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев на конференции «Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений».

«Если мы в Кузбассе будем добывать даже по 300 миллионов тонн в год, нам запасов хватит практически на тысячу лет», — цитирует РИА Новости Токарева.

По его словам, в Кемеровской области учет добытого угля ведется с 1860 года, когда началось промышленное освоение месторождений. На данный момент добыто 10,5 миллиарда тонн.

Сейчас в Кузбассе действует 288 лицензий на добычу угля проектной мощностью до 256 миллионов тонн угля в год.

Больше половины угольных компаний России оказались убыточными. Их совокупная прибыль в годовом выражении снизилась в 15 раз.