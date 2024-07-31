Опасный август: что будет с рублем и долларом

Август считается традиционно опасным месяцем для рубля. Сезонные факторы обычно подталкивают доллар вверх. 2024 год обещает стать исключением из этого правила, считают эксперты. Они предсказывают российской валюте стабильный курс.

Плохую финансовую репутацию месяцу создал «черный вторник». 25 августа 1998 года на фоне дефолта по государственным обязательствам рубль обвалился на 58% по отношению к доллару. С той поры за 26 лет наблюдений российская валюта падала в августе 19 раз.

Против рубля в последний месяц лета играют сезонные факторы: высокий спрос на валюту из-за сезона отпусков и выплаты дивидендов. Ситуацию, как правило, обостряет сложная геополитическая ситуация. В последний раз «проклятие августа» российская валюта подтвердила в 2023 году, упав почти на 5% по отношению к доллару.

Есть ли причины для беспокойства

К августу 2024 года рубль подходит с довольно сильными позициями. С начала 2024 года доллар потерял к российской валюте 5,25% своей стоимости. Сейчас главный фактор, который определяет курс доллара в России — баланс внешней торговли. И здесь пока нет причин для беспокойства, считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее словам, стабильный объем экспорта позволяет удерживать положительное сальдо счета текущих операций. «Таким образом, на внутреннем рынке формируется баланс спроса и предложения валюты, что поддерживает стабильный курс рубля», — сказала Пырьева РБК.

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«Главную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса, поскольку Россия в квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует. А нефтяные котировки, скорее всего, останутся на текущих 80-85 долларов за баррель и в августе», — приводит РГ мнение главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

Пырьева ожидает, что российская валюта в августе продолжит торговаться в диапазонах 85–90 рублей за доллар. По мнению Васильева, на следующий месяц можно ожидать торговых диапазонов 84-88 рубля за доллар.

Роль ключевой ставки ЦБ

Ужесточение денежно-кредитной политики, а именно повышение ключевой ставки Банка России до 18%, должно дополнительно поддержать курс рубля в августе. «Рублевые сбережения сохранят высокую привлекательность, соответственно, спрос на инвалюту продолжит охлаждаться», — аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

По мнению Михаила Васильева из Совкомбанка, вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам и по кредитам. «Это будет повышать привлекательность рублевых сбережений и дестимулировать потребление, в том числе спрос на импорт и, как следствие, спрос на валюту», — пояснил он.