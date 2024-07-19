Россияне рассказали об отношении к людям других национальностей

Восемь из десяти россиян (81%) не испытывают негативных
эмоций к представителям других национальностей, сообщил руководитель
департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«81% заявили нам в ходе опроса, что они не испытывают
негативных эмоций к носителям других национальностей, которые находятся рядом с
ними», — цитирует РБК Мамонова.
То же число респондентов сообщили об отсутствии негатива к
тем, кто переехал в их города из других государств.
Согласно опросу, 79% россиян оценили отношения между людьми
разных национальностей как доброжелательные или бесконфликтные.