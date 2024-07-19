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Россияне рассказали об отношении к людям других национальностей

Источник:
РБК
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Восемь из десяти россиян (81%) не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«81% заявили нам в ходе опроса, что они не испытывают негативных эмоций к носителям других национальностей, которые находятся рядом с ними», — цитирует РБК Мамонова.

То же число респондентов сообщили об отсутствии негатива к тем, кто переехал в их города из других государств.

Согласно опросу, 79% россиян оценили отношения между людьми разных национальностей как доброжелательные или бесконфликтные.

 

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Политика #Россия
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mosquito__2010

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GammiPluh

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mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть

scorpion2777

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