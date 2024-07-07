Медведь убил женщину в Бурятии

Женщина погибла в результате нападения медведя во время рыбалки в Северобайкальском районе Бурятии, сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамнидова.

«В Северобайкальском районе жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на неё напал медведь. Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась», — написала Дамнидова в своем телеграм-канале.

По ее словам, сотрудники Бурприроднадзора и охотники ликвидировали напавшего медведя.

«В Северобайкальском районе за этот год было отстреляно девять медведей. Последний раз сигнал был 2 июля - сообщение от жителей, сразу же сотрудники Бурприроднадзора провели ликвидацию хищника», — уточнила глава Бурприроднадзора.