Работающим пенсионерам вернули индексацию и справедливость

Госдума вернула работающим пенсионерам право на индексацию пенсий. С 2016 года люди, не ушедшие на заслуженный отдых, не получали ежегодную прибавку к пенсионному пособию.

Несправедливость решения 2016 года не вызывала сомнений, заявил депутат Госдумы от КПРФ Владислав Егоров. По его словам, оно противоречило Конституции, где в части 6 статьи 75 говорится о том, что в России «осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год».

По данным на 1 января 2024 года, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет 23,4 тысячи рублей, работающих — 17,3 тысячи рублей. Таким образом, разрыв составляет 6,1 тысячи рублей.

Предложил отменить пенсии работающим пенсионерам Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Он заявил, что пенсия — это государственное пособие, которое выплачивается в связи с тем, что гражданин утратил трудовую функцию.

«Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно было бы справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала», — сказал тогда Медведев.

По подсчетам Егорова, государство за восемь лет сэкономило на работающих пенсионерах порядка 700-800 миллиардов рублей.

Теперь «справедливо»

Президент России Владимир Путин 7 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил года вернуть индексацию пенсий с 2025 года. Он отметил, что это будет «справедливо». Уже 20 июня фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты проект соответствующих поправок.

В среду, 26 июня Госдума приняла соответствующий закон. «За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было. Теперь проект рассмотрит Совет Федерации, затем его должен подписать президент Владимир Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение принято в непростое время санкций, угроз и проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что законопроект направлен на поддержку людей, которые продолжают работать на пенсии.

По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2024 года в России насчитывалось 7,783 миллиона официально работающих пенсионеров (около 19% от общего числа).

«Мы с вами должны понимать – это решение сохранит в экономике сотни тысяч наших граждан, работоспособных, которые уже в этом году, на будущий год будут выходить на пенсию, но останутся работать и в экономике, и в социальной сфере, учителями, врачами, дефицит которых, мы с вами знаем, очень большой», — отметил спикер.

По мнению HR-эксперта Зулии Лоиковой, принятие в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам может оказать сильное влияние на экономику, позволив вернуть в работу опытные кадры. Решение станет не только важной мерой соцподдержки, но и повысит производительность труда, сказала она в интервью «Газете.ру».

Как это будет работать

Общие правила:

индексация пенсий с 2025 году будет проходить по единым правилам, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров;

индексация будет осуществляться дважды: с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, и с 1 апреля — с учетом стоимости пенсионного коэффициента.

Выплаты работающим пенсионерам в 2025 году будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.

Например, в 2024 году пенсия условного работающего пенсионера составляла 15000 рублей, а с 2016 года были пропущены индексации на 4000 рублей. В этом случае база для индексации составит 19 000 рублей. Если в 2025 году индексация будет на 7% (возможный уровень инфляции), то надбавка составит 1330 рублей, соответственно пенсия вырастет до 16330 рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, согласно предварительным расчетам, среднее минимальное увеличение пенсии работающего в следующем году должно составить 1300 рублей.

При этом при увольнении с работы человек станет получать уже проиндексированную за все пропущенные годы пенсию. То есть, если условный пенсионер уволится после индексации в 2025 году, то к его пенсии добавится недополученные 4 тысячи рублей.

По словам депутата Егорова, коммунисты будут добиваться возвращения работающим пенсионерам всех недополученных за восемь лет средств. «Мы будем настаивать на том, чтобы 700-800 миллиардов, которые государство сэкономило на ветеранах, были выплачены тем, кто в силу мизерных пенсий вынужден работать на пенсии», — пообещал он.