НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Бузова очень прилично оделась для новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Фото: © @buzova86

Ольга Бузова была хедлайнером фестиваля «Блогеры России» в Новосибирске, на сцену артистка вышла в очень скромном костюме.

Бузова была одета в комбинезон, состоящий из черных широких брюк и топа. Скромность костюма разбавил пояс из стразов и перчатки в сетку. При этом погода на улице располагала к более откровенному костюму, вечером температура воздуха составляла около 25 градусов.

Возможно, выбор сценического костюма связан с недавним скандалом в Уфе, где артистка выступала в боди, а потом ее захейтили за слишком откровенный наряд.

Еще по теме
Завершено расследование убийства певца Игоря Талькова
Бузова отмахнулась Шекспиром от скандала с откровенным нарядом
Бузова и боди: Госдума решила переодеть артистов
Иноагент из «Би-2» жестко осудил Чичерину за выступления на Донбассе
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Развенчан популярный миф о витамине D
Шольц потребовал от Путина странного признания
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
72
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
31
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео
24
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
23
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки
20
МИД России обвинил США в мести за проигрыш в Афганистане