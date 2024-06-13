Бузова очень прилично оделась для новосибирцев

Ольга Бузова была хедлайнером фестиваля «Блогеры России» в Новосибирске, на сцену артистка вышла в очень скромном костюме.

Бузова была одета в комбинезон, состоящий из черных широких брюк и топа. Скромность костюма разбавил пояс из стразов и перчатки в сетку. При этом погода на улице располагала к более откровенному костюму, вечером температура воздуха составляла около 25 градусов.

Возможно, выбор сценического костюма связан с недавним скандалом в Уфе, где артистка выступала в боди, а потом ее захейтили за слишком откровенный наряд.