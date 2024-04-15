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Макрон захотел «олимпийского перемирия» на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийские игры, которые в 2024 году пройдут в Париже, должны стать «моментом дипломатического мира», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы работаем над олимпийским перемирием, и я думаю, это возможность, к которой я постараюсь привлечь многих наших партнеров», — сказал Макрон в интервью BFMTV.

По словам французского президента, за помощью в этом вопросе он намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, который приедет во Францию через несколько недель.

О намерении предложить России прекратить огонь на время Олимпиады Эмманюэль Макрон впервые рассказал в марте. Президент России Владимир Путин заявил, что ему об этом неизвестно.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. По решению Международного олимпийского комитета, российские и белорусские спортсмены смогут в них участвовать только в нейтральном статусе.

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Политика #Мир #Летние виды
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