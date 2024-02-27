Умер прославившийся необычными костюмами мэр Саянска

Умер мэр Саянска Олег Боровский, возглавлявший город 10 лет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Трагическая новость — скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей», — написал Кобзев в телеграм-канале.

На пост мэра Саянска Боровский впервые был избран в 2014 году. Он переизбрался на эту должность в 2019 году, на выборах за него проголосовали почти 83% избирателей.

Мэр Саянска не раз появлялся на публике в необычных образах. Он примерял костюмы царя Салтана, снеговика, космонавта, Деда Мороза и другие.