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Умер прославившийся необычными костюмами мэр Саянска

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Саянска Олег Боровский
Фото: © телеграм-канал Игоря Кобзева

Умер мэр Саянска Олег Боровский, возглавлявший город 10 лет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Трагическая новость — скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей», — написал Кобзев в телеграм-канале.

На пост мэра Саянска Боровский впервые был избран в 2014 году. Он переизбрался на эту должность в 2019 году, на выборах за него проголосовали почти 83% избирателей.

Мэр Саянска не раз появлялся на публике в необычных образах. Он примерял костюмы царя Салтана, снеговика, космонавта, Деда Мороза и другие.

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ЧП #Происшествия #Местная власть #Иркутск
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