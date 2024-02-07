Представлен обновленный дизайн автомобиля «Атом». ФОТО

Бренд «Атом» официально представил обновленный дизайн одноименного электромобиля «Атом», соответствующие изображение появились в телеграм-канале производителя.

Отмечается, что в ходе доработок были внесены изменения в экстерьер, которые улучшают аэродинамические характеристики и управляемость, снижают уровень шума в салоне и загрязняемость кузова, а также влияют на запас хода и эргономику.

Кроме этого, изменились колесные арки, зеркала заднего вида, наклон передней части и профиль задней кромки капота, добавлена другая решетка радиатора и другой спойлер, а также диффузор, указывается в сообщении.

Был переработан блок фар, изменен контур функциональной светодиодной полосы, под которой поместили радар и камеру для системы помощи водителю ADAS 2.0+. Дополнительно усилена конструкция дверных петель, добавлен электрический привод.

Создатели авто также показали семь вариантов окраски кузова — все они отсылают к большим открытиям, элементарным частицам и базовым единицам измерения. Планируется, что производство «Атома» начнется на линиях завода «Москвич» в 2025 году.