Открылась вакансия президента России

Российская Федерация ищет кандидата на вакансию президента страны — такое объявление появилось на рекрутинговой онлайн-платформе SuperJob.

Человек должен будет эффективно управлять страной с населением 150 миллионов человек, сообщается в вакансии. Среди обязанностей — представление России в международных отношениях, преодолевать кризисы и разрешать споры трех ветвей власти, реализовывать право помилования.

Среди требований к кандидатам в лидеры страны: возраст от 35 лет, патриотизм и активная жизненная позиция, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам.

К опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. Работодателем в объявлении выступает Российская Федерация.

В случае избрания работодателем предоставляется личный самолет, государственные квартира и дача, полное содержание за государственный счет, персональный кабинет с видом на Кремль, проезд от места проживания к месту работы без пробок, белая зарплата и оформление по ТК.