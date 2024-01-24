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Открылась вакансия президента России

Источник:
Sibnet.ru
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Российская Федерация ищет кандидата на вакансию президента страны — такое объявление появилось на рекрутинговой онлайн-платформе SuperJob.

Человек должен будет эффективно управлять страной с населением 150 миллионов человек, сообщается в вакансии. Среди обязанностей — представление России в международных отношениях, преодолевать кризисы и разрешать споры трех ветвей власти, реализовывать право помилования.

Среди требований к кандидатам в лидеры страны: возраст от 35 лет, патриотизм и активная жизненная позиция, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам.

К опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. Работодателем в объявлении выступает Российская Федерация.

В случае избрания работодателем предоставляется личный самолет, государственные квартира и дача, полное содержание за государственный счет, персональный кабинет с видом на Кремль, проезд от места проживания к месту работы без пробок, белая зарплата и оформление по ТК.

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