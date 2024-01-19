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Завершены испытания учебного самолета Як‑152 для ВКС России

Источник:
Sibnet.ru
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Новейший российский учебно-тренировочный самолет Як-152 для ВКС
Новейший российский учебно-тренировочный самолет Як-152 для ВКС
Фото: © ОАК

Новейший российский легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-комических сил России Як-152 завершил госиспытания, сообщила пресс-служба разработчика — компании «Яковлев».

Эта машина стала дополнением к учебно-боевому комплексу на базе реактивного учебного-боевого самолета Як-130. «В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета», — сказал РИА Новости представитель компании.

По его словам, следующим этапом развития проекта станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги с их испытаниями в «краткосрочном периоде».

«В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — заключил собеседник агентства.

Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее -тренировочных самолетов — поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков — оптимально сочетаются в системе подготовки курсантов ВКС.

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