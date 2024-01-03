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Экстрасенс Олег Шепс дал совет на 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Олега Шепса

Победитель «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших» Олег Шепс ответил, стоит ли менять сферу деятельности в 2024 году.

«В 2024 году, поскольку это год Дракона, а Дракон это по факту Змей, а Змеи меняют свою чешую, поэтому и вы меняйте и сферу деятельности и сами меняйтесь как хотите», — сказал Шепс в телеграм-канале.

Шепс отметил, что главное в 2024 году — не стоять на месте, постоянно искать варианты роста и быть в движении.

«Только вперед, неважно по течению или против него, главное якорь не бросайте, не стойте, двигайтесь», — сказал медиум.

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