Экстрасенс Олег Шепс дал совет на 2024 год

Победитель «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших» Олег Шепс ответил, стоит ли менять сферу деятельности в 2024 году.

«В 2024 году, поскольку это год Дракона, а Дракон это по факту Змей, а Змеи меняют свою чешую, поэтому и вы меняйте и сферу деятельности и сами меняйтесь как хотите», — сказал Шепс в телеграм-канале.

Шепс отметил, что главное в 2024 году — не стоять на месте, постоянно искать варианты роста и быть в движении.

«Только вперед, неважно по течению или против него, главное якорь не бросайте, не стойте, двигайтесь», — сказал медиум.