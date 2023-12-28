Омский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров

Пассажиропоток омского аэропорта им. Карбышева достиг в 2023 году рекордного показателя — более 1, 657 миллиона пассажиров, сообщила пресс-служба авиаузла.

«По состоянию на 27 декабря количество обслуженных пассажиров в омском аэропорту составило 1 657 681 <...>, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что рост пассажиропотока происходит за счет развития региональных перевозок.

«Среди майских указов президента есть поручение обеспечить региональные перевозки, минуя Москву, на уровне не менее 50% к 2024 году. Омский аэропорт уже достиг этого показателя. В структуре пассажиропотока 50% — это как раз межрегиональные перевозки» — подчеркнули в пресс-службе.