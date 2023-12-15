Путин поспорил с «космическим ростом цен» на автомобили

Президент России Владимир Путин во время прямой линии признал, что отечественные автомобили серьезно прибавили в цене, но это не «космический» рост.

Журналист, задавая вопрос о росте цен на машины АвтоВАЗа, отметил, что они «улетели в космос». Путин с такой оценкой не согласился.

«Ну не в космос, процентов на 40 (выросли цены на российские машины). Это тоже много, я понимаю», — отметил президент.

Путин пояснил, что развитие автопрома и производство части автокомпонентов было в России доверено «иностранным партнерам», которые покинули страну. Но прогнозы, что отечественный автопром рухнет, не сбылись, пояснил он.

По мнению Путина, АвтоВАЗ справляется с выпуском машин. А рост производства приведет к снижению цен на продукцию.

Цены на самую дешевую модель АвтоВАЗа — седан Lada Granta — начинаются от 699 тысяч рублей.