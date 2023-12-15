НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Путин поспорил с «космическим ростом цен» на автомобили

Источник:
Sibnet.ru
513 2

Президент России Владимир Путин во время прямой линии признал, что отечественные автомобили серьезно прибавили в цене, но это не «космический» рост.

Журналист, задавая вопрос о росте цен на машины АвтоВАЗа, отметил, что они «улетели в космос». Путин с такой оценкой не согласился.

«Ну не в космос, процентов на 40 (выросли цены на российские машины). Это тоже много, я понимаю», — отметил президент.

Путин пояснил, что развитие автопрома и производство части автокомпонентов было в России доверено «иностранным партнерам», которые покинули страну. Но прогнозы, что отечественный автопром рухнет, не сбылись, пояснил он.

По мнению Путина, АвтоВАЗ справляется с выпуском машин. А рост производства приведет к снижению цен на продукцию.

Цены на самую дешевую модель АвтоВАЗа — седан Lada Granta — начинаются от 699 тысяч рублей.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ запустил в производство новый двигатель
АвтоВАЗ отзывает Lada Niva из‑за заклинивающей коробки передач
АвтоВАЗ начал красить Lada в новый цвет
Lada Granta получила японский «автомат»
смотреть все
Авто #Авторынок #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Немецкий пуховик за 170 тыс. опознали на омском губернаторе
Зеленскому показали новые границы Украины
Найдена замена иноагенту Галкину в шоу на Первом канале
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин прокомментировал вторую волну мобилизации
МВД России утвердило порядок уничтожения беспилотников
Путин поспорил с «космическим ростом цен» на автомобили
ООН сообщила, что сектор Газа стал непригодным для жизни местом
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

он демостративно унижает власть, заслужила - яйца то у эрдогана только можно импортировать

Uynachalnica

"...отметил Кадыров, утверждая, что он изначально полагал, что его сына накажут." - перефразируя: да,...

DADMAL

Жаль что его тогда не отправили туда куда надо.

Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!