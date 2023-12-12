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Искусственный мозг подключили к компьютеру

Источник:
Nature Electronics
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Искусственный мозг
Искусственный мозг
Фото: © Nature Electronics

Американские исследователи вырастили так называемый органоид мозга на высокоплотном массиве электродов. Такая колония клеток повторяет структуру нейронов в человеческом мозге, при этом ее фактически встроили в компьютерный интерфейс.

Такая конструкция представляет собой условно живую импульсную нейросеть. Эксперименты показали, что модель показала способность к быстрому обучению и даже математическим расчетам.

Нейросеть под названием Brainoware прошла двухдневное обучение на наборе из 240 аудиозаписей речи восьми японских мужчин, произносящих гласные звуки. После этого она смогла распознавать конкретный голос с точностью до 78%.

Дополнительные четыре дня обучения позволили решать с помощью крохотного мозга уравнения по отображениям Эно с аналогичной точностью. При этом решение по сравнению с искусственной нейронной сетью обучение шло намного быстрее.

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Наука #Наука #Компьютеры
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Топ комментариев

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...