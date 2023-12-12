Искусственный мозг подключили к компьютеру

Американские исследователи вырастили так называемый органоид мозга на высокоплотном массиве электродов. Такая колония клеток повторяет структуру нейронов в человеческом мозге, при этом ее фактически встроили в компьютерный интерфейс.

Такая конструкция представляет собой условно живую импульсную нейросеть. Эксперименты показали, что модель показала способность к быстрому обучению и даже математическим расчетам.

Нейросеть под названием Brainoware прошла двухдневное обучение на наборе из 240 аудиозаписей речи восьми японских мужчин, произносящих гласные звуки. После этого она смогла распознавать конкретный голос с точностью до 78%.

Дополнительные четыре дня обучения позволили решать с помощью крохотного мозга уравнения по отображениям Эно с аналогичной точностью. При этом решение по сравнению с искусственной нейронной сетью обучение шло намного быстрее.