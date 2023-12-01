Власти Забайкалья предложили заменить корпоративы на «подарки» военным

Предприятиям Забайкалья следует на корпоративных вечерах заняться плетением маскировочных сетей для бойцов в зоне СВО, с таким предложением выступил первый зампред правительства региона Марат Мирхайдаров.

«Я бы предложил отказаться от корпоративов, купил бы материалы для плетения сетей и вместо праздных посиделок всем коллективом наплел бы маскировочных сетей для наших ребят», — написал Мирхайдаров в телеграм-канале.

По его словам, маскировочные сети «стали бы хорошим подарком» к Новому году для принимающих участие в боевых действиях жителей Забайкалья.

В России 15% компаний решили отменить новогодний корпоратив, чтобы выплатить сотрудникам премии. Чаще всего такие решения принимались в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.