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Власти Забайкалья предложили заменить корпоративы на «подарки» военным

Источник:
Sibnet.ru
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Предприятиям Забайкалья следует на корпоративных вечерах заняться плетением маскировочных сетей для бойцов в зоне СВО, с таким предложением выступил первый зампред правительства региона Марат Мирхайдаров.

«Я бы предложил отказаться от корпоративов, купил бы материалы для плетения сетей и вместо праздных посиделок всем коллективом наплел бы маскировочных сетей для наших ребят», — написал Мирхайдаров в телеграм-канале.

По его словам, маскировочные сети «стали бы хорошим подарком» к Новому году для принимающих участие в боевых действиях жителей Забайкалья.

В России 15% компаний решили отменить новогодний корпоратив, чтобы выплатить сотрудникам премии. Чаще всего такие решения принимались в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.

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Политика #Местная власть #Забайкалье
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Топ комментариев

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

GammiPluh

Даже Зеленский не вывозит негативную повесточку... Украина проиграла главный бой... теперь битва идет...

ant888on

Что теперь и депутатов запретят?

Nik3316

Пугачевой там не будет, не брюзжи))