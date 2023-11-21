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Каждая десятая сигарета в Сибири оказалась контрафактом

Источник:
Sibnet.ru
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Доля нелегального оборота табачных изделий в Сибирском федеральном округе в 2023 году достигла 9,6%, сообщила директор Национального научного центра компетенций Ирина Бушина на форуме «Дни ритейла в Сибири».

В Красноярском крае количество контрафакта выросло в почти два раза — с 4% до 7,4%. Больше стало нелегальной табачной продукции и в Новосибирской области — с 14,1% до 14,7%.

В целом по России нелегальный рынок сигарет составляет 13,9%, против 12,1% годом ранее. В количественном выражении это порядка 1,4 миллиарда пачек сигарет, что, по экспертным оценкам, приводит к потерям федерального бюджета в размере около 130 миллиардов рублей.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин обратил внимание, что «если раньше контрабандные сигареты поступали преимущественно из приграничного Казахстана, то сейчас мы видим много нелегальной продукции, произведенной в Сербии, Армении, Азербайджане».

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mosquito__2010

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