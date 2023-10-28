Забайкалье потратит 18 млн на выступление в Кремле

Забайкальский край выделит 18 миллионов рублей из бюджета региона на концерт в Большом зале Кремлевского дворца и на выставке «Россия» на ВДНХ, сообщила глава краевого Минкульта Ирина Левкович.

«Бюджетная смета — 18 миллионов 180 тысяч рублей. Порядка 13 миллионов из этих денег — перелеты, проживание, питание артистов, трансфер, который повезет отсюда костюмы, декорации, монтаж, демонтаж», — цитирует Левкович Chita.ru.

Концерт в честь 370-летия российской государственности в Забайкальском крае состоится 13 ноября в Кремле. Забайкалье представят 330 человек. Самому младшему исполнителю — шесть лет.

Павильон Забайкалья оформят в виде цветка багульника. В программе презентации региона не только выступления забайкальских коллективов, но и интерактивная зона, где можно будет перевоплотиться в Чингисхана, декабриста, примерить национальные костюмы.

Там же представят две работы скульптора Даши Намдакова, проведут свадьбу в традициях старообрядцев и гуранов, которая закончится настоящей регистрацией брака.