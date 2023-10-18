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Патриарх Кирилл похвалил ядерное оружие

Источник:
ТАСС
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Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию, созданному «под покровом преподобного Серафима Саровского», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Священнослужитель сказал об этом во время награждения физика Радия Илькаева орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Илькаев возглавляет национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

«Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной», — подчеркнул патриарх.

В 1946 году в Сарове Нижегородской области на месте закрытого большевиками в 1927 году Успенского монастыря было решено построить центр по разработке атомной бомбы — конструкторское бюро КБ-11.

В августе 1949 года под руководством советского физика Игоря Курчатова была испытана первая советская атомная бомба РДС-1. К этому времени Саров был переименован в Арзамас-16.

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Жизнь #Религия #Оружие
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