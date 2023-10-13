НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Экс-редактора Первого канала пытались отравить в Париже

Источник:
Sibnet.ru
404 5
Фото: © телеграм-канал Марины Овсянниковой

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая выходила с антивоенным плакатом в прямом эфире, заявила, что ее пытались отравить.

«(Овсянникова) сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить», — цитирует ТАСС прокуратуру Парижа.

Известно, что дверной ручке квартиры Овсянникова обнаружила порошок. Его пробы отправлены на экспертизу, а обстоятельствами произошедшего устанавливают следователи, сообщает агентство AFP, ссылаясь на источник.

Марина Овсянникова после скандала на Первом канале уехала из России, где в отношении женщины возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российских Вооруженных силах РФ.

Суд заочно приговорил ее к 8 годам шести месяцам лишения свободы, но Овсянникова, находясь за границей решение суда обжаловала.

Еще по теме
Стала известна новая ведущая в шоу «Последний герой»
Раскрыто имя первого звездного участника шоу «Выжить в Самарканде»
«Россия» начала съемки сериала «Здесь все свои» с Разумовской
Телеканал для животных появился в Wink
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (5)
Топ комментариев

Один из многих

Как громко сказано. Вот если бы на 30!

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

Батя на диване

не пугайте так,я уже подумал что этот не хороший человек вернулся в Россию

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...