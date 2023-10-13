Экс-редактора Первого канала пытались отравить в Париже

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая выходила с антивоенным плакатом в прямом эфире, заявила, что ее пытались отравить.

«(Овсянникова) сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить», — цитирует ТАСС прокуратуру Парижа.

Известно, что дверной ручке квартиры Овсянникова обнаружила порошок. Его пробы отправлены на экспертизу, а обстоятельствами произошедшего устанавливают следователи, сообщает агентство AFP, ссылаясь на источник.

Марина Овсянникова после скандала на Первом канале уехала из России, где в отношении женщины возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российских Вооруженных силах РФ.

Суд заочно приговорил ее к 8 годам шести месяцам лишения свободы, но Овсянникова, находясь за границей решение суда обжаловала.