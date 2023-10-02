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Определен победитель первого этапа игровой «РулеТКи»

Источник:
Sibnet.ru
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Первая из двух недель игры «РулеТКа» завершилась. Определен счастливчик, которому достанется первый суперприз от Ростелекома — камера домашнего наблюдения.

Игра проходит в два этапа. На каждом разыгрывается один суперприз. Первый этап прошел с 25 сентября по 1 октября, второй — с 2 по 8 октября. Игрокам начисляются баллы за верно разгаданные слова (по буквам или полностью). 

Больше всех баллов набрал игрок под ником «horror11» — 22 678. Он отгадал 138 букв, совершил 8 ошибок и в итоге разгадал 21 слово.

Участник получит суперприз — домашнюю HD камеру Hikvision DS-2CD-VC1W  и полгода бесплатного пользования сервисом облачного видеонаблюдения от Ростелеком.

Пперейти в «РулеТКу»

У остальных игроков и новых участников остается шанс получить второй суперприз — уличную антивандальную HD камеруHikvision DS-I122. Для этого нужно набрать как можно больше баллов с 2 по 8 октября.

Также продолжает разыгрываться дополнительный призовой фонд в секторе «Приз».

В игре можно придерживаться двух стратегий: погоня за суперпризом или другие призы. Если хочется получить видеокамеру, надо за неделю набрать больше всего баллов, а значит открывать только «продвинутые» слова и по буквам. 

А для быстрого выигрыша других призов можно открывать более легкие легкие и средние слова. 

В секторе «Приз» могут выпадать: повербанки, ночник, колонка, термокружка, дорожная сумка, кофейный набор и другие гаджеты и сувениры.

Основным победителям и тем, кому выпадал сектор «Приз», сразу после завершения игрового периода (9-10 октября) придут письма от организаторов с запросом адресов доставки выигрышей. Письма будут отправлены на e-mail, указанные в профиле на Sibnet.ru.

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