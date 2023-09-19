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Новосибирские общественники выступили против «Симфонии Rammstein»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jonas Rogowski / CC BY-SA 3.0

Общественники Сибирской правозащитной группы «Радетель» потребовали мэра Новосибирска отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein», который должен состояться 21 сентября в Доме ученых в Академгородке.

«Некий оркестр "Gagmo" на высокостатусной государственной сцене научной элиты страны — Доме ученых СО РАН в Академгородке Новосибирска с молчаливого согласия муниципальных властей планирует 21 сентября исполнить хиты немецкой группы "Rammstein" , которая открыто с самого начала СВО назвала Россию агрессором», — говорится в телеграм-канале Сибирской правозащитной группы «Радетель».

Они требуют запретить это выступление и обратились в мэрию Новосибирска, хотя площадка Дома ученых не имеет отношения к муниципалитету.

В афише Дома ученых уже нет этого концерта. И на вечер 21 сентября указан «Клуб авторской песни Дома ученых "Поющая поляна" и автор-исполнитель Алексей Глазырин».

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Культгид #Музыка #Новосибирск
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Топ комментариев

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

mosquito__2010

Всегда забавно читать про "констатацию фактов" от того кто регулярно распространяет фейки. Оксюморончик...

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...