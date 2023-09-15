Лимузин Ким Чен Ына припарковался в бронепоезд. ВИДЕО

Бронированный Maybach лидера КНДР Ким Чен Ына заехал в бронепоезд с помощью специальной платформы — видео появилось в Сети.

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию 12 сентября. Он посетил космодром Восточный, где провел переговоры с Владимиром Путиным, и Комсомольск-на-Амуре, где ему показали российские авиационные заводы. Ожидается, что северокорейский лидер посетит еще Владивосток.

Глава КНДР передвигается на роскошном, длиннобазном Maybach 62, который выпускался с 2002 по 2012 год.

Mercedes-Benz официально заявляла, что не поставляла такой автомобиль в Северную Корею, так как запрет на поставки предметов роскоши в эту страну действует с 2006 года.