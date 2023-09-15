НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Лимузин Ким Чен Ына припарковался в бронепоезд. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
481 4

Бронированный Maybach лидера КНДР Ким Чен Ына заехал в бронепоезд с помощью специальной платформы — видео появилось в Сети.

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию 12 сентября. Он посетил космодром Восточный, где провел переговоры с Владимиром Путиным, и Комсомольск-на-Амуре, где ему показали российские авиационные заводы. Ожидается, что северокорейский лидер посетит еще Владивосток.


Глава КНДР передвигается на роскошном, длиннобазном Maybach 62, который выпускался с 2002 по 2012 год.

Mercedes-Benz официально заявляла, что не поставляла такой автомобиль в Северную Корею, так как запрет на поставки предметов роскоши в эту страну действует с 2006 года.

Еще по теме
АвтоВАЗ и «Москвич» попали под санкции США
Работники из Узбекистана соберут автомобили Lada
Названа цена российского мотоцикла Aurus Merlon
«Москвич» объяснил, почему их лифтбек стал седаном
смотреть все
Авто #Автопром #Мир #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Путин уклончиво оценил вероятность новой мобилизации
Выпущены «вечные» колеса для велосипеда
Обсуждение (4)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!