Красноярские ученые разработали быстроразлагающийся пластик

Красноярские ученые разработали новый пластик, он полностью разлагается в лесной почве за семь месяцев, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.
Ученые разработали биоразлагаемый полимер на основе полистирола,
модифицированного альфа-ангеликалактоном, который способен полностью разрушиться
за семь месяцев при компостировании в серой лесной почве.
При этом новый сополимер обладает свойствами, аналогичными
обычному полистиролу. Материал можно использовать для производства упаковочных
изделий, тары, в качестве утеплителя в строительстве и других областях
промышленности.
Биоразлагаемый полимер расщепляется микроорганизмами:
бактериями и грибами и служит для них источником углерода. В результате все
образцы разработанного полимера полностью разрушились за семь месяцев.