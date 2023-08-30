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Красноярские ученые разработали быстроразлагающийся пластик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН

Красноярские ученые разработали новый пластик, он полностью разлагается в лесной почве за семь месяцев, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые разработали биоразлагаемый полимер на основе полистирола, модифицированного альфа-ангеликалактоном, который способен полностью разрушиться за семь месяцев при компостировании в серой лесной почве.

При этом новый сополимер обладает свойствами, аналогичными обычному полистиролу. Материал можно использовать для производства упаковочных изделий, тары, в качестве утеплителя в строительстве и других областях промышленности.

Биоразлагаемый полимер расщепляется микроорганизмами: бактериями и грибами и служит для них источником углерода. В результате все образцы разработанного полимера полностью разрушились за семь месяцев.

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Наука #Наука #Красноярск
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