Красноярские ученые разработали быстроразлагающийся пластик

Красноярские ученые разработали новый пластик, он полностью разлагается в лесной почве за семь месяцев, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые разработали биоразлагаемый полимер на основе полистирола, модифицированного альфа-ангеликалактоном, который способен полностью разрушиться за семь месяцев при компостировании в серой лесной почве.

При этом новый сополимер обладает свойствами, аналогичными обычному полистиролу. Материал можно использовать для производства упаковочных изделий, тары, в качестве утеплителя в строительстве и других областях промышленности.

Биоразлагаемый полимер расщепляется микроорганизмами: бактериями и грибами и служит для них источником углерода. В результате все образцы разработанного полимера полностью разрушились за семь месяцев.