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Перечислены вирусы для «боевых» комаров

Источник:
Sibnet.ru
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Специально выведенные комары смогут заражать людей шестью вирусами, в том числе Денге и лихорадкой Западного Нила, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Природа уже создала биологическое оружие, оно называется "комар". Он уже умеет передавать смертельную болезнь – малярию. Кроме того, с помощью комаров можно передавать другое достижение природы – вирусы», — цитирует Волчкова «Газета.Ru».

Ученый считает, что комары будут переносить вирус желтой лихорадки, Денге, лихорадки Западного Нила, вирусом Чикунгунья и Карельской лихорадки.

«Распылить их (насекомых) можно будет над городом, где обитает много людей. Кроме того, можно снабдить комара вирусом, который работает именно на человеке», — отметил Волчков.

Все перечисленные вирусологом заболевания и так переносятся комарами, часто специфического лечения не существует.

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max5

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vad7958

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Asd10

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mosquito__2010

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