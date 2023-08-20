Перечислены вирусы для «боевых» комаров

Специально выведенные комары смогут заражать людей шестью вирусами, в том числе Денге и лихорадкой Западного Нила, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Природа уже создала биологическое оружие, оно называется "комар". Он уже умеет передавать смертельную болезнь – малярию. Кроме того, с помощью комаров можно передавать другое достижение природы – вирусы», — цитирует Волчкова «Газета.Ru».

Ученый считает, что комары будут переносить вирус желтой лихорадки, Денге, лихорадки Западного Нила, вирусом Чикунгунья и Карельской лихорадки.

«Распылить их (насекомых) можно будет над городом, где обитает много людей. Кроме того, можно снабдить комара вирусом, который работает именно на человеке», — отметил Волчков.

Все перечисленные вирусологом заболевания и так переносятся комарами, часто специфического лечения не существует.