Заключенные станут работниками АвтоВАЗа

АвтоВАЗ намерен привлечь к работе заключенных, чтобы решить проблему дефицита кадров, сообщил президент компании Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Соколова, на предприятиях концерна в Самарской области сейчас ощущается дефицит кадров. Так, на завод в Тольятти необходимо привлечь около 4 тысяч человек.

Глава компании подчеркнул, что в настоящее время именно дефицит кадров сдерживает рост производства, а не санкции или отсутствие технологий и комплектующих.

На вопрос журналистов, сколько заключенных планирует привлечь АвтоВАЗ, Соколов уточнил: «может быть, сотни, может быть одна сотня, может быть, две сотни».