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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Заключенные станут работниками АвтоВАЗа

Источник:
РБК
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АвтоВАЗ намерен привлечь к работе заключенных, чтобы решить проблему дефицита кадров, сообщил президент компании Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Соколова, на предприятиях концерна в Самарской области сейчас ощущается дефицит кадров. Так, на завод в Тольятти необходимо привлечь около 4 тысяч человек.

Глава компании подчеркнул, что в настоящее время именно дефицит кадров сдерживает рост производства, а не санкции или отсутствие технологий и комплектующих.

На вопрос журналистов, сколько заключенных планирует привлечь АвтоВАЗ, Соколов уточнил: «может быть, сотни, может быть одна сотня, может быть, две сотни».

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Авто #Автопром #Рынок труда
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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...