НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Чуйский тракт в Новосибирской области расширят до четырех полос

Источник:
Sibnet.ru
266 1

Власти Новосибирской области расширят до четырех полос участок Чуйского тракта, который проходит по региону, сообщила пресс-служба правительства области.

«Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырех полос до границы с Алтайским краем», — цитирует пресс-служба губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Чуйский тракт начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, на границе с Монголией. По версии журнала «National Geographic», входит в десятку самых красивых дорог мира. Трафик — до 50 тысяч машин в сутки.

В Алтайском крае и Республике Алтай есть четырехполосные участки и двухуровневые развязки. Расширение федеральной трассы Р-256 до четырех полос запланировано на всем протяжении от Новосибирска до Монголии. Работы рассчитаны до 2035 года.

Власти Республики Алтай намерены создать придорожные сервисы на расстоянии 50 километров друг от друга, заявил глава региона Олег Хорохордин.

Еще по теме
Срок сдачи станции метро «Спортивная» снова перенесли
Дроны по просьбе Путина интегрируют в воздушное пространство
Россия разработает дальнемагистральный самолет
Самолеты из Китая начали облетать Россию
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск #Алтайский край #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин даст оценку экономике России
Зеленский не поверил в способность Трампа остановить СВО
СМИ узнали о тяжелом ранении главы военной разведки Украины
Первый вице‑премьер России назвал оптимальный курс доллара
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Maniac.

Прошлая приватизация привела к колоссальному проценту банкротств и распилов 70% предприятий на чермет....

seekeer

Ну получается если по простому сказать прямо это то что любой чиновник привык расходовать деньги но не...

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...

pepelmetal

Но что-то в контрнахрюке пошло не по плану