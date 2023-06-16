Чуйский тракт в Новосибирской области расширят до четырех полос

Власти Новосибирской области расширят до четырех полос участок Чуйского тракта, который проходит по региону, сообщила пресс-служба правительства области.

«Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырех полос до границы с Алтайским краем», — цитирует пресс-служба губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Чуйский тракт начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, на границе с Монголией. По версии журнала «National Geographic», входит в десятку самых красивых дорог мира. Трафик — до 50 тысяч машин в сутки.

В Алтайском крае и Республике Алтай есть четырехполосные участки и двухуровневые развязки. Расширение федеральной трассы Р-256 до четырех полос запланировано на всем протяжении от Новосибирска до Монголии. Работы рассчитаны до 2035 года.

Власти Республики Алтай намерены создать придорожные сервисы на расстоянии 50 километров друг от друга, заявил глава региона Олег Хорохордин.