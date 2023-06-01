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Путин разрешил выпускникам из Шебекино поступать в вузы без ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Обстрел в Шебекино
Фото: © t.me/vvgladkov

Президент России Владимир Путин разрешил выпускникам из города Шебекино, который обстреливают ВСУ, поступать в вузы без экзамена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Шебекино и Шебекинский городской округ массированно обстреливают со стороны Украины. В город пытались прорваться диверсанты, на границе велись бои. А 1 июня в России сдается единый государственный экзамен по математике.

«Доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут», — написал в телеграм-канале Гладков.

По его словам, прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов.

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number10

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kygear

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