Патроны и гильзы запретили вывозить из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил запрет на вывоз из страны патронов для служебного и гражданского нарезного оружия, а также гильз, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Мера <...> не распространяется на товары: <...> вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...>, находящихся на территориях иностранных государств», — говорится в документе.

Запрет установлен в рамках исполнения президентского указа о специальных внешнеэкономических мерах, направленных на защиту национальных интересов.

Этот указа был подписан президентом России 8 марта 2022 года. Документ ввел запрет на вывоз из страны продукции и сырья в соответствии со списками, составленными правительством