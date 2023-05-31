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Патроны и гильзы запретили вывозить из России

Источник:
Sibnet.ru
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Пулеметная лента с патронами калибра 7,62 миллиметра
Пулеметная лента с патронами калибра 7,62 миллиметра
Фото: © picryl.com / CC0

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил запрет на вывоз из страны патронов для служебного и гражданского нарезного оружия, а также гильз, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Мера <...> не распространяется на товары: <...> вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...>, находящихся на территориях иностранных государств», — говорится в документе.

Запрет установлен в рамках исполнения президентского указа о специальных внешнеэкономических мерах, направленных на защиту национальных интересов.

Этот указа был подписан президентом России 8 марта 2022 года. Документ ввел запрет на вывоз из страны продукции и сырья в соответствии со списками, составленными правительством

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urbasik

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виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

niktb

Ну, хватит, уже, клинику, то сливать!

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.