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Полицейских приравняли к простым гражданам

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума РФ исключила из числа отягчающих обстоятельств преступлений то, что оно может быть совершено сотрудником МВД.

Законопроект одобрен в третьем чтении. Он признает утратившим силу пункт «о» статьи 63 УК — «Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел».

Таким образом, преступления, совершенные представителями МВД, будут расцениваться так же, как и те, что совершили обычные люди.

Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ. По их мнению, изменение позволит «избежать подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России».

Пункт «о» был введен в статью 63 УК в 2010 году.
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Жизнь #Законы #Силовые структуры
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