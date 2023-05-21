НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Канады «раздвинул ноги» на встрече с корейским политиком

Источник:
РИА Новости
309 2

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ведет себя как клоун, когда выезжает за границу, заявил обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер

На встрече с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пё премьер Канады широко расставил ноги, пытаясь, видимо, сравняться в росте с корейским коллегой, вызвав смех у всех присутствующих.

«Когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу», — написал журналист.

Гюнтер считает, что внешнеполитические «промахи» Трюдо выходят далеко за рамки его склонности позорить страну за рубежом. Премьер Канады, по мнению журналиста, уничтожил своей слабой и бессмысленной политикой и то влияние страны.

Еще по теме
Госдума придумала, как наказать Польшу за русофобию
Страны G7 призвали Китай надавить на Россию
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться
Визит Зеленского на саммит G7 посчитали «ловушкой»
смотреть все
Политика #Мир #Курьезы #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
«Кинжал» уничтожил пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot в Киеве
37
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
36
Шойгу отреагировал на заявление Киева о шести сбитых «Кинжалах»
34
Российские силы полностью освободили Артемовск
29
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком