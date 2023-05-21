Премьер Канады «раздвинул ноги» на встрече с корейским политиком

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ведет себя как клоун, когда выезжает за границу, заявил обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер

На встрече с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пё премьер Канады широко расставил ноги, пытаясь, видимо, сравняться в росте с корейским коллегой, вызвав смех у всех присутствующих.

«Когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу», — написал журналист.

Гюнтер считает, что внешнеполитические «промахи» Трюдо выходят далеко за рамки его склонности позорить страну за рубежом. Премьер Канады, по мнению журналиста, уничтожил своей слабой и бессмысленной политикой и то влияние страны.