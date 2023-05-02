Кто сделал необычные каверы на «Зеленоглазое такси»

Песню «Зеленоглазое такси», известную в исполнении Олега Кваши и Михаила Боярского, перепели десятки исполнителей в разных музыкальных жанрах и интерпретациях.

Песня «Зеленоглазое такси» появилась в 1987 году. Это совместное творчество композитора Олега Кваши и поэта Валерия Панфилова. Сначала «Зеленоглазое такси» пел сам Кваша, а потом песня перешла в репертуар Михаила Боярского.

Песня не сразу стала хитом. «Очень заунывная, невыразительная, вгоняющая в сон», — с такой формулировкой Боярскому отказали в исполнении «Зеленоглазого такси» в телевизионном фестивале «Песня-88».

А сейчас у композиции новая жизнь в голосах других исполнителей, да и хит Боярского остается весьма популярен.

Brazzaville

Американская инди-группа Brazzaville спела «Зеленоглазое такси» на английском языке. Группа записала кавер-версию «Green Eyed Taxi» в 2009 году.

Музыканты были частыми гостями в России, поэтому «Green Eyed Taxi» тоже впервые прозвучала здесь — Brazzaville впервые на публике спели ее в Зеленоградском детском доме.

Global Deejays

Австрийский диджей-дуэт Global Deejays играет мелодичный электрохаус. Компания, представлявшая интересы группы в России, предложила им каталог из 250 композиций. Музыканты выбрали песню Олега Кваши «Зеленоглазое такси».

В 2007 году ремикс возглавил чарты многих танцевальных радиостанций. Также песня получила премию «Рингтон года России — 2007».

F. R. David

У «Зеленоглазого такси» существует еще одна англоязычная версия. Кавер появился в результате выступления французского певца F. R. David на шоу НТВ «Ты — суперстар».

Для выступления была выбрана песня «Зеленоглазое такси». После эфира проекта права на песню и перевод официально приобрела английская компания «Attack Concert».

IOWA и RSAS

Самая молодая кавер-версия «Зеленоглазого такси» принадлежит музыкантам Екатерине Иванчиковой из группы IOWA и Феликсу Бондареву из RSAC.

Они записали песню и выпустили клип в день таксиста (22 марта) в 2021 году. В клипе герои разъезжают в такси, а также выступают на сцене. В видео содержатся отсылки к клипу Михаила Боярского.

Также припев из «Зеленоглазого такси» в своих песнях использовала группа Spiderweek и Ляпис Трубецкой. Еще песню исполняла Ольга Серябкина в фильме «Самый лучший день».