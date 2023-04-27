Неправильно припарковавшийся глава Коми нагрубил инспектору ДПС. ВИДЕО

Глава Коми Владимир Уйба нагрубил инспектору ГИБДД, который попросил его переставить неправильно припаркованный автомобиль — видео завирусилось в Сети.

На видео сотрудник ДПС просит чиновника убрать неправильно припаркованную машину, на которую пожаловались местные жители.

«Еще раз говорю: глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда с проблесковыми и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики — гаранта Конституции», — говорит Уйба.

В МВД по Коми в неофициальном разговоре «Ъ» сообщили, что «начата проверка на предмет выяснения обстоятельств, при которых видео, предназначенное для служебного пользования, оказалось размещено в интернете».

Уйба вступил в должность главы Коми в сентябре 2020 года. До этого руководил Федеральным медико-биологическим агентством.