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Неправильно припарковавшийся глава Коми нагрубил инспектору ДПС. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Коми Владимир Уйба нагрубил инспектору ГИБДД, который попросил его переставить неправильно припаркованный автомобиль — видео завирусилось в Сети.

На видео сотрудник ДПС просит чиновника убрать неправильно припаркованную машину, на которую пожаловались местные жители.

«Еще раз говорю: глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда с проблесковыми и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики — гаранта Конституции», — говорит Уйба.

В МВД по Коми в неофициальном разговоре «Ъ» сообщили, что «начата проверка на предмет выяснения обстоятельств, при которых видео, предназначенное для служебного пользования, оказалось размещено в интернете».

Уйба вступил в должность главы Коми в сентябре 2020 года. До этого руководил Федеральным медико-биологическим агентством.

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋