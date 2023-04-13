Хороший фильм или важное событие: первые оценки космического «Вызова»

Премьера фильма «Вызов», снятого в космосе, состоялась 12 апреля. На предпоказе побывали представители киноиндустрии и шоу-бизнеса, они поделились первыми впечатлениями о картине в соцсетях. В широкий прокат космическая драма выйдет 20 апреля.

Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко стал первой в мире картиной, съемки которой проходили на Международной космической станции. Для этого актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль, прошла серьезную подготовку. В космос, кроме нее летал и сам Шипенко.

По сюжету, женщина-хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Героиня берет на себя ответственность провести сложнейшую операцию на сердце в условиях невесомости. От результата зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

Кроме Юлии Пересильд, в «Вызове» снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров.

Качественный сюжет или значимое событие

Шоумена Михаила Галустяна, судя по отзыву, несильно тронул сюжет картины. Больше он гордится состоявшимся событием. «Отличный фильм "Вызов", первое кино, снятое в космосе», — коротко прокомментировал он премьеру.

Блогер Ида Галич рассказала в телеграм-канале, что такого ажиотажа на кинопремьеру давно не видела. Она призналась, что прослезилась, увидев кадры взлетающей в космос Юлии Перельсид.

«Шла в кино с опасениями. Жанр патриотического кино, давайте будем честны, не всегда у нас получается. Было куча отвратных фильмов. К сожалению. "Вызов" хорошо снят. Хорошо сделан. Прекрасные космонавты, которые стали актерами и актеры, которые стали космонавтами», — написала Галич.

Актер Павел Деревянко, пришедший на премьеру «Вызова» в компании Ирины Горбачевой, решил не делиться впечатлениями о фильме. Но в соцсети поздравил подписчиков с Днем космонавтики и подметил, что всегда интересуется этой темой и с удовольствием смотрит кино.

Актер напомнил, что сам снимался в подобном фильме «Салют 7». «Нам есть чем и кем гордиться! Надеюсь, еще будет», — написал он в социальной сети, вообще не упомянув о фильме «Вызов».

Зато Ольга Бузова, не пропускающая масштабные события, высказала мнение и о космонавтах, и об актерах «Вызова».

«Это невероятное кино, которое нужно увидеть всем. Юля Пересильд — моя большая любовь. <...> Милош Бикович, как всегда, прекрасен. Антон Шкаплеров и Олег Новицкий — наши космонавты. Лучшие. <…> Гордость за наш кинематограф», — написала Бузова в телеграм-канале.

Также многопрофильная артистка поблагодарила Клима Шипенко за «фантастическую работу» и предложила снять следующий фильм с ней в главной роли на Луне.

Менее известные личности, среди которых блогеры и журналисты, тоже высказали свое мнение о фильме «Вызов» в социальных сетях. Большинство рецензентов оценили картину положительно. Больше всего зрителей впечатлили кадры отправки главной героини в космос.

Официальная премьера фильма «Вызов» состоится в кинотеатрах 20 апреля. После широкого проката картину покажет Первый канал. Кроме России, фильм «Вызов» официально выйдет в прокат в 20 странах, среди которых Сербия (включая Косово), Черногория, Хорватия, Словения и Македония, Египет, Ирак, Ливан, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ, Иран, Судан.