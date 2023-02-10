Глава Бурятии купил ковер с портретом Путина

Глава Бурятии Алексей Цыденов купил на ярмарке монгольский ковер с изображением президента России Владимира Путина, сообщает правительство региона.

На открытии российско-монгольской выставки-ярмарки «Волшебный Белый месяц», которая проходит в Улан-Удэ, глава Бурятии совместно с монгольской делегацией осмотрел товары производителей обеих стран. Одним из приобретений главы республики стал ковер монгольского производства с изображением президента России. Стоимость ковра не раскрывается.

«Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего президента и привезла на выставку в Улан-Удэ», — написал Цыденов в телеграм-канале.

Выставка-ярмарка приурочена к празднованию Сагаалгана – Нового года по лунному календарю, который в этом году приходится на 21 февраля. Продукцию представляют более 100 производителей Монголии и Бурятии.