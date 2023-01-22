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Нацист с санкции шведских властей сжег Коран у посольства Турции

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан под охраной полиции сжег Коран у посольства Турции в столице Швеции Стокгольме.

Палудан получил на это официальное разрешение шведских властей. Последние заявили, что они против исламофобии, но «свобода слова, есть свобода слова».

Пресс-секретарь полиции Стокгольма Ула Ёстерлинг заявила перед акцией, что сожжение Корана ранее уже проводилось в Швеции и обычно все происходило мирно.

Акция вызвало волну возмущения в исламском мире. Так МИД Кувейта заявил, что сожжение Корана в Швеции может спровоцировать мусульман всего мира.


МИД Турции выслал из страны посла Швеции Стаффана Херрстрема. Ему было заявлено, что Анкара решительно осуждает подобный провокационный акт и считает его преступлением на почве ненависти.

Турция обвинила шведские власти в нарушении обязательств по членству в НАТО. Анкара блокирует вступление Швеции в Североатлантический альянс из-за «поддержки курдских террористов».

На днях для урегулирования вопроса Турцию должен был посетить министр обороны Швеции. Турецкие власти после разрешения акции по сожжению Корана отменили этот визит.

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