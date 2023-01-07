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Путин поздравил россиян с Рождеством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым, послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что этот праздник способствует укреплению в обществе таких духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость.

Он также уточнил, что российские церковные организации выступают за сохранение межнационального мира и поддерживают участников военной операции на Украине.

«Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи», — сказал Путин.

Президент в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Это третий раз, когда Путин встречает Рождество в Москве.

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