Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым, послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что этот праздник способствует укреплению в обществе таких духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость.

Он также уточнил, что российские церковные организации выступают за сохранение межнационального мира и поддерживают участников военной операции на Украине.

«Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи», — сказал Путин.

Президент в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Это третий раз, когда Путин встречает Рождество в Москве.