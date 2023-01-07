Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым, послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот праздник способствует укреплению в обществе таких духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость.
Он также уточнил, что российские церковные организации выступают за сохранение межнационального мира и поддерживают участников военной операции на Украине.
«Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи», — сказал Путин.
Президент в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Это третий раз, когда Путин встречает Рождество в Москве.
MuCbEукрапатриот рассказывает про урапатриотов, если такой "боевой", иди в окопы за внаукраину или только...
pepelmetalИх жёны и дочери уже давно под прибалтов, немцев, французов радостно легли!
ball-n-wallЛюди слабы, а он что из другого теста?..
MuCbEСогласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.