Спектакль об искусственном интеллекте покажут на Алтае

Премьера спектакля «Цветы для Элджернона» по научно-фантастическому роману Дэниела Киза пройдет в апреле 2023 года в Алтайском государственном театре кукол «Сказка», сообщается на сайте театра.

Над постановкой работает творческая группа, известная барнаульским зрителям по теневому спектаклю «Рассказ собаки». Режиссер – Алексей Смирнов из Санкт-Петербурга, также северную столицу представляет и художник Елизавета Ольшвангер. Музыку пишет композитор Андрей Занога из Москвы.

Спектакль расскажет историю Чарли Гордона, который добровольно принял участие в медицинском эксперименте по искусственному улучшению интеллекта.

По словам режиссера, в постановке будет раскрыта тема боготворчества, когда люди решают сравнить себя с высшим разумом и исправить то, что дано свыше, не принимая во внимание серьезных последствий.