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Танец Уэнсдэй показали в новосибирском Музее смерти. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Соцсети захватил тренд на повторение странного танца Уэнсдэй Адамс из сериала «Уэнсдэй», сотрудники Музея смерти в Новосибирске повторили мрачный номер.

«Он настолько зажигателен, что в танец пустились наша экскурсовод Евгения Юдина и даже наша директор Татьяна Якушина! Но, в отличие от тиктокеров, танцующих под Леди Гагу, мы чтим корни. Только Goo Goo Muck от группы The Cramps!», — говорится на странице «ВКонтакте» Музея смерти.

Танец стал настоящим хитом, тысячи фанатов стали повторять за главной героиней. Актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль, сказала, что самостоятельно придумала этот танец и ей немного за него стыдно.

Сериал «Уэнсдэй», рассказывающий о девочке из семейки Адамс, которая осваивается в школе среди необычных сверстников, стал третьим проектом Netflix, набравшим миллиард часов просмотров.

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