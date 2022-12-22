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Сериал о будущем в Томске покажут в январе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Фантастический сериал «Соцсети», в создании которого приняли участие выпускники Томского политеха Евгений Жуков и Дмитрий Моторин, эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 7 января 2023 года, сообщается на сайте вуза.

«Соцсети» — это сериал-альманах о том, как люди стали заложниками цифрового мира, и как это влияет на взаимоотношения. Действие разворачивается в недалеком будущем в Томске.

Локациями для съемок стали известные места города, среди них и кампус Томского политеха. В сериале можно будет увидеть Главный корпус ТПУ и общежития университета. Также в съемках были задействованы роботы из Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ.

Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю, которые связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и тотальном вовлечении в мир социальных сетей.

Главные роли в проекте исполнили звезды отечественной киноиндустрии: Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Инна Коляда, Алексей Гоман и множество пока неизвестных театральных актеров из регионов, а также новые таланты из непрофессионалов, найденные на кастингах.

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Топ комментариев

Egorka72

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misha5958317

Вот ему по заднице и прилетело)))))

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

Mrak1983

Википедия говорит, что стрельба прямой наводкой из установки Caesar до 2км. Само кафе расположено на...