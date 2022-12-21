Сын мэра Ангарска захотел на СВО после скандала с украинским флагом

Сын мэра города Ангарска Иркутской области Александр Петров после того, как его сфотографировали в футболке с украинским флагом, решил идти добровольцем на СВО.

Петрова сфотографировали на курорте в Байкальске. На черной футболке был напечатан украинский флаг. Это вызвало возмущение в соцсетях.

«Он сегодня мне сказал: "Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна". Он в шоке от этого потока, который вылился на него. Я ответил: "Сынок, принимай решение, вот тебе телефон военкома. Это будет твой выбор". Что в этой ситуации важнее: отмыться от говна или принести больше пользы России?», — сказал изданию«Подъем» мэр Сергей Петров.

По его словам, что Петров-младший — глава крупной строительной компании.

«Те задачи в сфере экономики, которые он решает в России, не менее важны. И у него нет армейского опыта абсолютно, он не служил, поскольку получал высшее образование», — сказал мэр.

Мэр отметил, что его сын как частное лицо пожертвовал более 1 миллиона рублей на нужды СВО.