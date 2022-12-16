Глава Бурятии выразил «респект» папе римскому

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком официальное извинение от Ватикана за слова об особой жестокости бурятов.

Глава Католической церкви в конце ноября в интервью America Magazine назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в спецоперации.

В ответ Цыденов напомнил о крестовых походах, а глава Чечни Рамзан Кадыров счел понтифика «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ». Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы Франциска о чеченцах и бурятах.

«На западе развернута настоящая информационная истерия, где любое очернение России и многонационального российского народа это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего не допустимы и даже опасны. На этом фоне официальное извинение от Ватикана, а мы понимаем, что без согласия самого Папы, этого бы не было, это сильный поступок!», — написал Цыденов в телеграм-канале.

Он также написал, что все пусть вспомнят о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути. «Папе респект!», — такими словами завершил Цыденов послание.