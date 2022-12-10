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Рассекречено личное дело Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Роскосмос снял гриф секретности с личного дела первого в мире космонавта Юрия Гагарина, которое хранится в архиве Центра подготовки космонавтов. Теперь исторический документ доступен исследователям, пишет журнал «Русский космос», официальное издание корпорации.

В частности, в личное дело входят анкета, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов, характеристики. По правилам, его должны были передать в архив Минобороны, но для Гагарина сделали исключение.

В личном деле указано, что будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за недостаточного материального состояния его родителей.

Особый интерес вызывает характеристика на курсанта-пилота Саратовского областного аэроклуба ДОСААФ Юрия Гагарина от 26 сентября 1955 года. В ней указано, что он увлекается баскетболом, имеет второй спортивный разряд.

В личном деле содержится опровержение спекуляций различных СМИ о том, что Гагарина хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке.

Документ свидетельствует, что государственные экзамены в 1957 году он сдал на отлично, после окончания первого курса ему было рекомендовано продолжить обучение.

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Топ комментариев

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

Иркут 69

Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️

olegsbeglov

Это как какой-нибудь гопник начнет в сторону серьёзного человека кричать оскорбления, грозить набить...

Иркут 69

Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️