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Три региона Сибири снизили доходы от налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов сократились впервые с пандемии, сообщается в исследовании FinExpertiza, основанном на данных ФНС.

Динамика объясняется уменьшением прибыли бизнеса из-за снижения деловой активности в России и падением внешнего и внутреннего спроса.

Согласно исследованию, опубликованном в «Известиях», сильнее всего сократились налоговые доходы в нескольких регионах Среди них три сибирских: Красноярский край (–61,2%, 44,4 миллиарда), Хакасия (–56,7%, 2,5 миллиарда), Кемеровская область (–31,4%, 7,6 миллиарда).

При этом у 39 регионов увеличились поступления, из них у 15 прирост обогнал инфляцию. В десятку попала Новосибирская область (+16,4%, 3,5 миллиарда).

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Экономика #Деньги #Красноярск #Хакасия #Новосибирск
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